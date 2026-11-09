На горі Хермон в Ізраїлі випав перший сніг сезону — Jerusalem Post

На горі Хермон на півночі Ізраїлю в ніч проти понеділка випав перший сніг зимового сезону 2026 року. Це сталося після вихідних із сильними дощами та штормами, які спричинили повені в кількох районах країни, повідомляє Jerusalem Post.

Зливи та повені

Гора Хермон є частиною гірського масиву, що простягається вздовж кордону Ізраїлю та Лівану. Найвища вершина, що перебуває під контролем Ізраїлю, — Міцпе-Шлагім — має висоту від 2224 до 2236 метрів. На горі також розташований єдиний в Ізраїлі гірськолижний курорт.

На поширених у соцмережах кадрах із заповідника струмка Хермон, також відомого як Баніас, видно потужний потік водоспаду Баніас і швидку течію в прилеглих струмках. У регіоні Шарон повені зачепили кілька районів Кадіма-Цорана. Місцева рада закликала жителів залишатися вдома та уникати необов’язкових поїздок.

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За даними Ізраїльської метеорологічної служби, метеостанція в Кадімі зафіксувала рекордні 117 міліметрів опадів за одну годину і 15 хвилин. Після підтоплень команди місцевої ради розчищали небезпечні ділянки, усували засмічення та відводили воду.

Рівень води в Кінереті

Рівень води в озері Кінерет за вихідні зріс лише на один сантиметр — до позначки 213,70 метра нижче рівня моря, повідомило Управління водних ресурсів Ізраїлю. Це на 39 сантиметрів нижче, ніж у той самий період минулого року.

Речник відомства Ітай Дуді заявив, що за вихідні над озером випало близько 20 міліметрів дощу, а витрата води в річці Йордан становила шість кубічних метрів за секунду. За його словами, вплив опадів на річку поки що був незначним, оскільки основна частина дощів випала на прибережній рівнині Ізраїлю, передусім у південних районах.

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