以色列北部黑门山在周一凌晨迎来了2026年冬季的首场降雪。此前周末出现强降雨和风暴，导致该国多个地区发生洪水，《耶路撒冷邮报》报道。

暴雨和洪水

黑门山是沿以色列和黎巴嫩边界延伸的一条山脉的一部分。以色列控制下的最高峰米茨佩-什拉吉姆海拔高度为2224米至2236米。该山还坐落着以色列唯一的滑雪度假村。

社交媒体上流传的黑门溪自然保护区——也称巴尼亚斯——画面显示，巴尼亚斯瀑布水流强劲，附近溪流流速湍急。在沙龙地区，洪水影响了卡迪马-佐兰的多个区域。当地议会呼吁居民留在家中，避免非必要出行。

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据以色列气象局消息，卡迪马气象站在1小时15分钟内记录到创纪录的117毫米降水。洪水过后，当地议会团队清理了危险区域、疏通堵塞并引导排水。

基内雷特湖水位

以色列水务局表示，基内雷特湖水位在周末仅上涨1厘米，达到海平面以下213.70米。这比去年同期低39厘米。

该机构发言人伊泰·杜迪表示，周末期间湖面上空降雨量约为20毫米，约旦河流量为每秒6立方米。他说，降水目前对该河流的影响微乎其微，因为大部分降雨落在以色列沿海平原，主要是在南部地区。

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