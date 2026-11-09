На горе Хермон на севере Израиля в ночь на понедельник выпал первый снег зимнего сезона 2026 года. Это произошло после выходных с сильными дождями и штормами, которые вызвали наводнения в нескольких районах страны, сообщает Jerusalem Post.

Ливни и наводнения

Гора Хермон является частью горного массива, протянувшегося вдоль границы Израиля и Ливана. Самая высокая вершина, находящаяся под контролем Израиля, — Мицпе-Шлагим — имеет высоту от 2224 до 2236 метров. На горе также расположен единственный в Израиле горнолыжный курорт.

На распространенных в соцсетях кадрах из заповедника ручья Хермон, также известного как Баниас, видны мощный поток водопада Баниас и быстрое течение в прилегающих ручьях. В регионе Шарон наводнения затронули несколько районов Кадима-Цорана. Местный совет призвал жителей оставаться дома и избегать необязательных поездок.

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По данным Израильской метеорологической службы, метеостанция в Кадиме зафиксировала рекордные 117 миллиметров осадков за один час и 15 минут. После подтоплений команды местного совета расчищали опасные участки, устраняли засоры и отводили воду.

Уровень воды в Кинерете

Уровень воды в озере Кинерет за выходные вырос лишь на один сантиметр — до отметки 213,70 метра ниже уровня моря, сообщило Управление водных ресурсов Израиля. Это на 39 сантиметров ниже, чем за тот же период прошлого года.

Представитель ведомства Итай Дуди заявил, что за выходные над озером выпало около 20 миллиметров дождя, а расход воды в реке Иордан составил шесть кубических метров в секунду. По его словам, влияние осадков на реку пока было незначительным, поскольку основная часть дождей выпала на прибрежной равнине Израиля, прежде всего в южных районах.

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