В США число активных объявлений о продаже жилья в октябре достигло 183 500, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Это самый высокий годовой рост за восемь месяцев. В то же время продавцы в основном не снижают запрашиваемые цены, а покупатели отступают из-за более высоких ипотечных ставок, сообщает CNBC.

Новых объявлений стало меньше

Число активных объявлений растет каждый месяц с февраля, хотя новых объявлений в октябре стало на 7,5% меньше по сравнению с октябрем 2025 года. По данным Realtor.com, общий объем предложения жилья в стране сейчас лишь на 6,6% ниже типичного допандемийного уровня. Это наименьший разрыв с начала пандемии.

Главный экономист Realtor.com Даниэль Хейл отметила, что рынок охлаждается с обеих сторон: покупатели теряют покупательную способность из-за более высоких ипотечных ставок, а владельцы недвижимости реже выставляют жилье на продажу. В то же время, по ее словам, массового снятия объявлений или снижения цен не зафиксировано.

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Количество контрактов сократилось

В октябре запрашиваемые цены снизили чуть более 20% продавцов — примерно столько же, сколько в сентябре и октябре предыдущего года. Ипотечные ставки за месяц несколько снизились, однако оставались более чем на один процентный пункт выше, чем годом ранее.

Количество новых сделок на этапе подписанных контрактов, до закрытия сделок, сократилось на 16,8% в годовом выражении, по данным Zillow. Это самое глубокое годовое падение с августа 2023 года и самый слабый октябрьский показатель с 2018 года.

Zillow оценил ежемесячный ипотечный платеж за типичный дом в США в 2 004 доллара при первоначальном взносе 20%, без учета налогов и страхования. Это на 12,8% больше, чем годом ранее, и на 4,8% больше, чем в сентябре, — самый большой месячный рост за четыре года. Главный экономист Zillow Миша Фишер ожидает еще большего сокращения в ноябре, но прогнозирует ослабление темпов замедления в начале нового года.

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