Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii po raz pierwszy wystrzeliła z pokładu lotniskowca HMS Queen Elizabeth cztery jednorazowe drony uderzeniowe Nyan Maritime. Testy odbyły się w połowie października 2026 roku na Północnym Atlantyku podczas ćwiczeń Neptune Reach B.

Jak informuje AeroTime, BAE Systems oświadczył, że wszystkie cztery aparaty dotarły do wyznaczonych punktów uderzenia. Dron Nyan jest opracowywany i produkowany przez Callen-Lenz, spółkę zależną BAE Systems. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 2,9 metra, a sam aparat jest przeznaczony do precyzyjnych uderzeń.

Testy w ramach Project Vantage

Start z lotniskowca nastąpił po pierwszej morskiej demonstracji Nyana w lipcu 2026 roku. Wówczas dron został wystrzelony z pokładowej wyrzutni na eksperymentalnym statku XV Patrick Blackett u południowych wybrzeży Anglii, gdy jednostka była w ruchu.

Oba etapy testów — Neptune Reach A i Neptune Reach B — są częścią Project Vantage. Jest to wspólna inicjatywa Królewskiej Marynarki Wojennej, armii brytyjskiej i Królewskich Sił Powietrznych, której celem jest przyspieszenie testowania i wdrażania morskich dronów uderzeniowych.

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Przetestowano także Tekever AR5

Na HMS Queen Elizabeth przeprowadzono również Heavy Lift Challenge 3, podczas którego dron Tekever AR5 po raz pierwszy wykonał start i lądowanie na lotniskowcu Królewskiej Marynarki Wojennej. Aparat o rozpiętości skrzydeł siedmiu metrów może przenosić do 80 kilogramów ładunku użytecznego.

Według Tekevera AR5 wystartował z centrum kontroli lotów w portugalskiej miejscowości Atouguia da Baleia i po około 90 minutach dotarł do lotniskowca. Na jego pokładzie dron wykonał dwa lądowania i dwa starty, po czym wrócił do Portugalii. Wojsko oceniało jego możliwe zastosowanie w logistyce, zaopatrzeniu, wywiadzie, obserwacji, wskazywaniu celów i rozpoznaniu.

Królewska Marynarka Wojenna postrzega testy Nyana i AR5 jako krok w kierunku utworzenia mieszanego skrzydła lotniczego lotniskowców, w którym systemy bezzałogowe będą działać obok załogowych myśliwców F-35B.

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