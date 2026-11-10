Australijskie linie lotnicze Qantas przygotowują się do likwidacji 850 miejsc pracy w kraju i przekazania części funkcji zespołowi Accenture w Indiach. Zmiany są częścią modernizacji systemów, procesów i danych zaplecza administracyjnego, z większymi inwestycjami w technologie i sztuczną inteligencję.

Umowa z Accenture

Jak informuje The Guardian, Qantas zawarł z Accenture wieloletnią umowę dotyczącą modernizacji systemów zaplecza administracyjnego. Część usług ma zostać przekazana dużemu zespołowi Accenture w Indiach.

Dyrektor generalna Qantas Vanessa Hudson oświadczyła, że przewoźnik przeprowadzi konsultacje z pracownikami, których mogą dotknąć zmiany, oraz ze związkami zawodowymi przed podjęciem ostatecznych decyzji. Pierwsze zmiany mają wejść w życie do połowy przyszłego roku. Jak zaznaczyła, tempo i skala zmian technologicznych są bezprecedensowe dla firmy, a decyzja nie jest związana z wkładem ani zaangażowaniem pracowników.

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Redukcje w australijskich firmach

Plan Qantas był trzecim dużym ogłoszeniem restrukturyzacji korporacyjnej w Australii w ciągu trzech tygodni, po komunikatach National Australia Bank i Canva. W NAB zmiany dotyczą 2 500 stanowisk, a w Canva — 1 200. Łącznie redukcje, przeniesienia lub restrukturyzacja w trzech firmach dotknęły około 4 550 korporacyjnych miejsc pracy.

Restrukturyzacja Qantas odbywa się w warunkach rosnących kosztów paliwa lotniczego. Firma wcześniej wskazywała, że popyt klientów pozostaje stabilny, jednak nadal będzie dostosowywać taryfy i wolumen przewozów w odpowiedzi na koszty paliwa.

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