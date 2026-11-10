W Australii zmarł 54-letni górnik Todd Russell — ABC News Australia

W Australii w wieku 54 lat zmarł Todd Russell — górnik, który w 2006 roku wraz z kolegą Brantem Webbem przeżył zawalenie się kopalni złota Beaconsfield w Tasmanii. Poinformował o tym ABC News Australia. Przyczyny śmierci nie ujawniono.

Russell zmarł kilka dni po powrocie ze szpitala do domu, gdzie przebywał przez osiem i pół miesiąca. W zeszłym tygodniu napisał w mediach społecznościowych, że wraca do rodziny, aby spędzić z nią ostatnie dni życia.

14 nocy pod ziemią

Do zawalenia się kopalni Beaconsfield Gold Mine doszło w Dzień ANZAC w 2006 roku. Russell i Webb pracowali razem i zostali uwięzieni około 900 metrów pod powierzchnią. Uratowano ich po 14 nocach spędzonych w pułapce. Ich kolega Larry Knight zginął w wyniku zawalenia.

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Webb oświadczył, że tragedia na zawsze połączyła go z Russellem. Jak powiedział, nawet po 20 latach często przypadkowo spotykali się w mieście, choć przez ostatnie osiem miesięcy prawie się nie widywali z powodu hospitalizacji Russella.

Służba dla społeczności Beaconsfield

Russell był ojcem trójki dzieci, grał w piłkę nożną i w tym roku ustąpił ze stanowiska komendanta straży pożarnej w Beaconsfield. W brygadzie podkreślono, że poświęcił wiele czasu służbie i społeczności, pozostawiając po sobie dziedzictwo dla tych, którzy pracowali u jego boku.

Premier Tasmanii Jeremy Rockliff powiedział, że Russell nie pozwolił, by przeżyta próba zdefiniowała całe jego życie: do lutego tego roku nadal służył w straży pożarnej, opowiadał swoją historię i podtrzymywał uwagę na kwestiach zdrowia psychicznego. Były burmistrz West Tamar Barry Easther nazwał śmierć Russella wielką stratą dla jego rodziny, przyjaciół i społeczności Beaconsfield.

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