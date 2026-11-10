W Niemczech szefowa Federalnej Agencji Pracy Andrea Nahles prognozuje, że w ciągu najbliższych 15 lat wskutek wykorzystania sztucznej inteligencji może zniknąć około 800 tys. miejsc pracy. Jednocześnie, według jej oceny, w tym okresie w kraju może powstać mniej więcej tyle samo nowych miejsc pracy.

Nahles powiedziała o tym w wywiadzie dla Handelsblatt, informuje Der Spiegel. Jej zdaniem największe redukcje mogą dotknąć dostawców usług dla biznesu, a także stanowiska analityczne w sektorach ubezpieczeniowym i bankowym.

Inwestycje w produktywność

Nahles poparła dalsze inwestycje Niemiec w sztuczną inteligencję, ale podkreśliła, że powinny one zwiększać produktywność, a nie być podejmowane wyłącznie ze względu na popularność tej technologii. Jak powiedziała, zmiany na rynku pracy wywołane przez AI mogą być odczuwalne w wielu branżach.

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Zaznaczyła również, że trudności ze znalezieniem zatrudnienia przez młodych specjalistów z wyższym wykształceniem nie można wyjaśniać wyłącznie rozpowszechnieniem AI. Na sytuację wpływa także słaba koniunktura gospodarcza, powiedziała. Zawody, w których możliwości zastosowania AI są ograniczone, w tym specjalności rzemieślnicze, wykazują względną odporność.

Niedobór pracowników i pozyskiwanie specjalistów

Mimo możliwych redukcji Niemcy tracą netto około 500 tys. pracowników rocznie z powodu zmian demograficznych, powiedziała Nahles. Zwróciła uwagę, że migracja netto jest obecnie najniższa od dłuższego czasu, i wezwała do aktywniejszego pozyskiwania wykwalifikowanych specjalistów z krajów spoza Unii Europejskiej.

W tym celu Nahles nalega na utworzenie Work-and-Stay-Agentur — scentralizowanej agencji, za pośrednictwem której zagraniczni specjaliści mogliby cyfrowo składać wnioski o pozwolenie na pobyt, przesyłać dokumenty i otrzymywać decyzje. Pracodawcy również mogliby pomagać kandydatom w tej procedurze. Jej zdaniem taki system uczyniłby Niemcy bardziej konkurencyjnymi w pozyskiwaniu kadr w porównaniu z innymi państwami, w tym Kanadą.

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