В Германии глава Федерального агентства по трудоустройству Андреа Налес прогнозирует, что в течение следующих 15 лет из-за применения искусственного интеллекта могут исчезнуть около 800 тысяч рабочих мест. В то же время, по ее оценке, за этот период в стране может появиться примерно столько же новых рабочих мест.

Налес сказала об этом в интервью Handelsblatt, сообщает Der Spiegel. По ее мнению, наибольшие сокращения могут затронуть поставщиков услуг для бизнеса, а также аналитические должности в страховом и банковском секторах.

Инвестиции в производительность

Налес поддержала дальнейшие инвестиции Германии в искусственный интеллект, однако подчеркнула, что они должны повышать производительность, а не осуществляться лишь из-за популярности технологии. По ее словам, изменения на рынке труда вследствие ИИ могут быть ощутимыми во многих отраслях.

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Она также отметила, что сложности с трудоустройством молодых специалистов с высшим образованием нельзя объяснить только распространением ИИ. На ситуацию, по ее словам, влияет и слабая экономическая конъюнктура. Профессии, в которых возможности применения ИИ ограничены, в частности ремесленные специальности, демонстрируют относительную устойчивость.

Дефицит работников и привлечение специалистов

Несмотря на возможные сокращения, из-за демографических изменений Германия ежегодно чистыми теряет около 500 тысяч работников, сказала Налес. Она обратила внимание, что чистая миграция сейчас находится на самом низком уровне за длительное время, и призвала активнее привлекать квалифицированных специалистов из стран за пределами Европейского Союза.

Для этого Налес настаивает на создании Work-and-Stay-Agentur — централизованного агентства, через которое иностранные специалисты могли бы в цифровом формате подавать заявления на разрешения на проживание, загружать документы и получать решения. Работодатели также могли бы помогать кандидатам с этой процедурой. По ее мнению, такая система сделала бы Германию более конкурентоспособной в привлечении кадров по сравнению с другими странами, в частности Канадой.

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