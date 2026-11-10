德国联邦就业局局长安德烈娅·纳勒斯预测，未来15年内，由于人工智能的应用，约80万个工作岗位可能消失。同时，她评估认为，在此期间德国可能会新增大致相同数量的工作岗位。

纳勒斯在接受《商报》采访时表示了这一观点，《明镜周刊》报道。她认为，裁员幅度最大的领域可能涉及企业服务供应商，以及保险和银行业的分析类岗位。

对生产力的投资

纳勒斯支持德国继续投资人工智能，但强调这些投资应提高生产力，而不应仅仅因为该技术的流行而进行。她表示，人工智能给劳动力市场带来的变化可能会在许多行业中显现。

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她还指出，拥有高等教育背景的年轻专业人士就业困难，不能仅用人工智能的普及来解释。她说，疲弱的经济形势也影响着这一状况。人工智能应用空间有限的职业，包括手工业技能岗位，展现出相对的韧性。

劳动力短缺与吸引专业人才

纳勒斯表示，尽管可能出现裁员，但由于人口结构变化，德国每年净减少约50万名劳动者。她指出，净移民目前处于长期以来的最低水平，并呼吁更积极地从欧盟以外国家吸引合格的专业人才。

为此，纳勒斯坚持建立Work-and-Stay-Agentur，即一个集中式机构，外国专业人士可通过该机构以数字方式申请居留许可、上传文件并获得决定。雇主也可以帮助候选人完成这一程序。她认为，与包括加拿大在内的其他国家相比，这样的系统将使德国在吸引人才方面更具竞争力。

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