Андреа Налес прогнозує втрату 800 тисяч робочих місць через ШІ — Der Spiegel

У Німеччині очільниця Федерального агентства зайнятості Андреа Налес прогнозує, що протягом наступних 15 років через застосування штучного інтелекту можуть зникнути близько 800 тисяч робочих місць. Водночас, за її оцінкою, за цей період у країні може з’явитися приблизно стільки ж нових робочих місць.

Про це Налес сказала в інтерв’ю Handelsblatt, повідомляє Der Spiegel. Найбільше скорочення, на її думку, може торкнутися постачальників послуг для бізнесу, а також аналітичних посад у страховому та банківському секторах.

Інвестиції у продуктивність

Налес підтримала подальші інвестиції Німеччини у штучний інтелект, але наголосила, що вони мають підвищувати продуктивність, а не здійснюватися лише через популярність технології. За її словами, зміни на ринку праці через ШІ можуть бути відчутними в багатьох галузях.

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Вона також зазначила, що складнощі з працевлаштуванням молодих фахівців із вищою освітою не можна пояснювати лише поширенням ШІ. На ситуацію, за її словами, впливає і слабка економічна кон’юнктура. Професії, де можливості застосування ШІ обмежені, зокрема ремісничі спеціальності, демонструють відносну стійкість.

Дефіцит працівників і залучення фахівців

Попри можливі скорочення, через демографічні зміни Німеччина щороку чистими втрачає близько 500 тисяч працівників, сказала Налес. Вона звернула увагу, що чиста міграція нині є найнижчою за тривалий час, і закликала активніше залучати кваліфікованих фахівців із країн поза межами Європейського Союзу.

Для цього Налес наполягає на створенні Work-and-Stay-Agentur — централізованої агенції, через яку іноземні фахівці могли б у цифровому форматі подавати заяви на дозволи на проживання, завантажувати документи та отримувати рішення. Роботодавці також могли б допомагати кандидатам із цією процедурою. На її думку, така система зробила б Німеччину конкурентнішою у залученні кадрів порівняно з іншими країнами, зокрема Канадою.

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