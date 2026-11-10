Główny trener Bayernu Monachium Vincent Kompany 10 listopada wrócił do pracy w klubie w Niemczech po hospitalizacji. Poinformował o tym Interia Sport, powołując się na niemieckiego dziennikarza Philippa Kesslera z tz.de.

Hospitalizacja po pogorszeniu samopoczucia

23 października Kompany poczuł się źle podczas treningu drugiej drużyny Bayernu. Trener trafił do szpitala na kilka dni. Według publikacji u Belga zdiagnozowano podrażnienie opon mózgowych, po czym rozpoczął rekonwalescencję.

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Pierwszego dnia po powrocie Kompany przybył do ośrodka treningowego klubu przy Säbener Straße. Obserwował zajęcia piłkarzy wracających do zdrowia po kontuzjach, a także rozmawiał z dyrektorem sportowym Bayernu Christophem Freundem i swoim asystentem Floribertem Ngalulą.

Następne mecze drużyny

Powrót trenera nastąpił podczas przerwy reprezentacyjnej. Bayern ma rozegrać następny mecz 20 listopada przeciwko Kolonii. 25 listopada monachijski klub zagra z francuskim Lille w Lidze Mistrzów. Po czterech meczach turnieju drużyna ma dwa zwycięstwa i dwa remisy.

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