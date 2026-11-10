Тренер Вінсент Компані повернувся до роботи в Баварії — Interia Sport

Головний тренер мюнхенської «Баварії» Вінсент Компані 10 листопада повернувся до роботи в клубі в Німеччині після госпіталізації. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на німецького журналіста Філіппа Кесслера з tz.de.

Госпіталізація після погіршення самопочуття

23 жовтня Компані стало зле під час тренування другої команди «Баварії». Тренера на кілька днів доправили до лікарні. За даними видання, у бельгійця діагностували подразнення мозкових оболонок, після чого він почав відновлюватися.

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У перший день після повернення Компані прибув на базу клубу на Зебенер-штрассе. Він стежив за заняттями футболістів, які відновлюються після травм, а також поспілкувався зі спортивним директором «Баварії» Крістофом Фройндом і своїм асистентом Флорібером Нгалулою.

Наступні матчі команди

Повернення тренера відбулося під час міжнародної паузи. Наступний матч «Баварія» має провести 20 листопада проти «Кельна». 25 листопада мюнхенський клуб зіграє з французьким «Ліллем» у Лізі чемпіонів. Після чотирьох матчів турніру команда має дві перемоги та дві нічиї.

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