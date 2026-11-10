Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани 10 ноября вернулся к работе в клубе в Германии после госпитализации. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на немецкого журналиста Филиппа Кесслера из tz.de.

Госпитализация после ухудшения самочувствия

23 октября Компани стало плохо во время тренировки второй команды «Баварии». Тренера на несколько дней доставили в больницу. По данным издания, у бельгийца диагностировали раздражение мозговых оболочек, после чего он начал восстанавливаться.

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В первый день после возвращения Компани прибыл на базу клуба на Зебенер-штрассе. Он наблюдал за занятиями футболистов, восстанавливающихся после травм, а также пообщался со спортивным директором «Баварии» Кристофом Фройндом и своим ассистентом Флорибером Нгалулой.

Следующие матчи команды

Возвращение тренера состоялось во время международной паузы. Следующий матч «Бавария» должна провести 20 ноября против «Кёльна». 25 ноября мюнхенский клуб сыграет с французским «Лиллем» в Лиге чемпионов. После четырех матчей турнира у команды две победы и две ничьи.

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