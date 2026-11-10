Muzeum Narodowe Chin w Pekinie otworzyło specjalną wystawę poświęconą Koronie Dziewięciu Smoków i Dziewięciu Feniksów cesarzowej Xiaoduan z epoki Wanli. Eksponat był wcześniej prezentowany na stałej wystawie muzeum poświęconej starożytnej historii Chin, informuje ECNS.

Koronę można oglądać ze wszystkich stron

Wystawa nosi tytuł „Rytuały i splendor dynastii Ming: Korona Dziewięciu Smoków i Dziewięciu Feniksów cesarzowej Xiaoduan z epoki Wanli”. Nowy format ekspozycji umożliwia oglądanie korony z każdej strony, w tym zobaczenie złotego feniksa na jej tylnej części, który na poprzedniej wystawie rzadko był widoczny.

Korona waży 2 320 gramów. Jest ozdobiona 115 kamieniami szlachetnymi — 57 rubinami i 58 szafirami — a także 4 414 perłami. Podstawę wyrobu wykonano z lakierowanego bambusowego stelaża pokrytego jedwabiem.

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Symbolika i technologia wykonania

Na koronie przedstawiono złote smoki wznoszące się nad chmurami z piór zimorodka, a także feniksy pośród ozdobnych liści. Wyrób odzwierciedla tradycje artystyczne i kulturę ceremonialną dynastii Ming, która istniała w latach 1368–1644.

Ekspozycja składa się z czterech części. Opowiadają one o wykopaliskach i restauracji korony, jej ceremonialnym znaczeniu oraz symbolice dziewięciu smoków i dziewięciu feniksów. Zwiedzającym wyjaśnia się również wyniki badań naukowych nad technologią wykonania wyrobu oraz pokazuje, jak jego estetyka jest reinterpretowana we współczesnym wzornictwie.

Jedna z części poświęcona jest filigranowi, inkrustacji piórami zimorodka oraz oprawie kamieni szlachetnych. Na wystawie wykorzystywane są technologie cyfrowe i multimedialne, w tym immersyjny film odtwarzający historyczne środowisko epoki Wanli. Na potrzeby projektu przygotowano również nowe wyroby pamiątkowe; wystawa będzie trwać przez długi czas.

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