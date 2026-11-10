Национальный музей Китая в Пекине открыл специальную выставку, посвященную Короне Девяти драконов и девяти фениксов императрицы Сяодуань эпохи Ваньли. Экспонат ранее демонстрировался на постоянной выставке музея, посвященной древней истории Китая, сообщает ECNS.

Корону можно осмотреть со всех сторон

Выставка называется «Ритуалы и великолепие династии Мин: Корона Девяти драконов и девяти фениксов императрицы Сяодуань эпохи Ваньли». Новый формат экспонирования позволяет осмотреть корону со всех ракурсов, в частности увидеть золотого феникса на ее задней части, которого на предыдущей выставке редко можно было увидеть.

Корона весит 2 320 граммов. Она украшена 115 драгоценными камнями — 57 рубинами и 58 сапфирами, — а также 4 414 жемчужинами. Основа изделия выполнена из покрытого лаком бамбукового каркаса, обтянутого шелком.

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Символика и технология изготовления

На короне изображены золотые драконы, поднимающиеся над облаками из перьев зимородка, а также фениксы среди драгоценных листьев. Изделие отражает художественные традиции и церемониальную культуру династии Мин, существовавшей в 1368–1644 годах.

Экспозиция состоит из четырех разделов. Они рассказывают о раскопках и реставрации короны, ее церемониальном значении и символике девяти драконов и девяти фениксов. Посетителям также объясняют результаты научных исследований технологии изготовления изделия и показывают, как его эстетика переосмысливается в современном дизайне.

Один из разделов посвящен филиграни, инкрустации перьями зимородка и закреплению драгоценных камней. На выставке используются цифровые и мультимедийные технологии, в том числе иммерсивный фильм, воссоздающий историческую среду эпохи Ваньли. Для проекта также подготовили новые сувенирные изделия; выставка будет длиться долгое время.

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