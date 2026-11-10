中国国家博物馆在北京举办了一场特别展览，展出万历时期孝端皇后的九龙九凤冠。据ECNS报道，该展品此前在该馆关于中国古代历史的常设展览中展出。

可从各个角度观赏冠冕

展览名为“明代礼仪与华彩：万历时期孝端皇后九龙九凤冠”。新的展陈方式让观众能够从各个角度观赏这顶冠冕，包括看到其背部的金凤，而在此前的展览中，这一部分很少能够被看到。

这顶冠冕重2320克。其装饰有115颗宝石——57颗红宝石和58颗蓝宝石——以及4414颗珍珠。器物的底座由涂漆竹制框架制成，外覆丝绸。

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象征意义与制作工艺

冠冕上饰有腾跃于翠鸟羽毛云纹之上的金龙，以及宝叶之间的凤凰。该器物反映了存在于1368年至1644年的明代艺术传统和礼仪文化。

展览由四个部分组成，介绍冠冕的发掘与修复、其礼仪意义，以及九龙九凤的象征意义。参观者还可了解对该器物制作工艺的科学研究成果，并看到其美学如何在当代设计中被重新诠释。

其中一个部分专门介绍花丝工艺、翠鸟羽毛镶嵌和宝石镶嵌固定。展览采用数字和多媒体技术，包括一部再现万历时期历史环境的沉浸式影片。该项目还推出了新的纪念品；展览将持续很长时间。

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