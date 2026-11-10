Anthropic planuje pozyskać do 64,4 mld dolarów w IPO — Channel NewsAsia
Amerykańska firma z sektora sztucznej inteligencji Anthropic może pozyskać do 64,4 mld dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej. Channel NewsAsia informuje, powołując się na Reuters, który zapoznał się z najnowszą wersją projektu prospektu emisyjnego.
Orientacyjna cena akcji
Zgodnie z tym dokumentem Anthropic i niektórzy jego inwestorzy planują sprzedać akcje po orientacyjnej cenie od 70 do 78 dolarów za akcję. Reuters widział ten projekt we wtorek, 10 listopada.
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Przygotowania do marketingu transakcji
Firma przygotowywała się do rozpoczęcia marketingu transakcji, a szczegóły oferty, według Reutersa, mają zostać ogłoszone wkrótce.
Reuters podał kwotę do 64,4 mld dolarów jako górną granicę zawartą w najnowszej wersji projektu prospektu. W chwili publikacji Anthropic nie udzielił natychmiastowej odpowiedzi na prośbę agencji o komentarz.