Anthropic planuje pozyskać do 64,4 mld dolarów w IPO — Channel NewsAsia

Amerykańska firma z sektora sztucznej inteligencji Anthropic może pozyskać do 64,4 mld dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej. Channel NewsAsia informuje, powołując się na Reuters, który zapoznał się z najnowszą wersją projektu prospektu emisyjnego.

Orientacyjna cena akcji

Zgodnie z tym dokumentem Anthropic i niektórzy jego inwestorzy planują sprzedać akcje po orientacyjnej cenie od 70 do 78 dolarów za akcję. Reuters widział ten projekt we wtorek, 10 listopada.

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Przygotowania do marketingu transakcji

Firma przygotowywała się do rozpoczęcia marketingu transakcji, a szczegóły oferty, według Reutersa, mają zostać ogłoszone wkrótce.

Reuters podał kwotę do 64,4 mld dolarów jako górną granicę zawartą w najnowszej wersji projektu prospektu. W chwili publikacji Anthropic nie udzielił natychmiastowej odpowiedzi na prośbę agencji o komentarz.

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