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Anthropic планирует привлечь до 64,4 млрд долларов в ходе IPO — Channel NewsAsia

Фёдор Крыштовский 10 Ноября 2026 13:03
Anthropic планирует привлечь до 64,4 млрд долларов в ходе IPO — Channel NewsAsia

Американская компания в сфере искусственного интеллекта Anthropic может привлечь до 64,4 млрд долларов в рамках первичного публичного размещения акций. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, которое ознакомилось с последней версией проекта эмиссионного проспекта.

Ориентировочная цена акций

Согласно этому документу, Anthropic и некоторые ее инвесторы планируют продать акции по ориентировочной цене от 70 до 78 долларов за одну акцию. Reuters видело этот проект во вторник, 10 ноября.

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Подготовка к маркетингу сделки

Компания готовилась начать маркетинг сделки, а детали размещения, по данным Reuters, должны быть объявлены в ближайшее время.

Reuters привело сумму до 64,4 млрд долларов как верхнюю границу, содержащуюся в последней версии проекта проспекта. На момент публикации Anthropic не предоставила немедленного ответа на запрос агентства о комментарии.

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