BMW już odwoływało lub odwołuje pojedyncze zmiany produkcyjne w zakładach grupy w Niemczech i Wielkiej Brytanii z powodu krótkotrwałych zakłóceń w dostawach części od zewnętrznych dostawców. Der Spiegel poinformował o tym, powołując się na odpowiedź rzecznika firmy dla agencji dpa.

Zakłócenia dostaw

BMW oświadczyło, że odwołanie zmian jest związane z niedoborem części dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. Firma nie sprecyzowała, których dokładnie komponentów brakuje ani co spowodowało problemy z ich dostawami.

Według publikacji, powołującej się na źródła w firmie, zakłócenia dotyczą lub dotyczyły maksymalnie trzech zakładów: w Ratyzbonie i Lipsku w Niemczech oraz w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii. BMW poinformowało, że utrzymuje bliski kontakt z siecią dostawców i podjęło działania w celu ustabilizowania dostaw oraz przywrócenia produkcji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ na produkcję

Firma nie podała jeszcze liczby produktów, które nie zostały wyprodukowane z powodu odwołanych zmian. Jedna opuszczona zmiana w tych zakładach może dotyczyć kilkuset samochodów.

W ubiegłym roku zakład BMW w Ratyzbonie wyprodukował niemal 357 tys. samochodów, w Lipsku — niemal 260 tys., a w Oksfordzie — około 124 tys. Jak zauważa Der Spiegel, takie straty produkcyjne często można odrobić później.

Czytaj nas na