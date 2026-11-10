BMW уже отменяла или отменяет отдельные производственные смены на заводах группы в Германии и Великобритании из-за краткосрочных перебоев с поставками деталей от внешних поставщиков. Об этом Der Spiegel сообщил со ссылкой на ответ представителя компании агентству dpa.

Перебои с поставками

В BMW заявили, что отмена смен связана с дефицитом деталей, поступающих от внешних поставщиков. Компания не уточнила, каких именно компонентов не хватает и что вызвало проблемы с их поставками.

По данным издания со ссылкой на источники в компании, перебои касаются или касались до трех заводов: в Регенсбурге и Лейпциге в Германии, а также в Оксфорде в Великобритании. В BMW сообщили, что поддерживают тесный контакт с сетью поставщиков и приняли меры для стабилизации поставок и восстановления производства.

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Влияние на производство

Компания пока не назвала объем продукции, который не был выпущен из-за отмененных смен. Одна пропущенная смена на этих предприятиях может касаться нескольких сотен автомобилей.

В прошлом году завод BMW в Регенсбурге выпустил почти 357 тысяч автомобилей, в Лейпциге — почти 260 тысяч, а в Оксфорде — около 124 тысяч. Как отмечает Der Spiegel, такие производственные потери часто можно наверстать позднее.

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