曼联在老特拉福德两度追回两球劣势，最终与阿斯顿维拉以4比4战平。约书亚·齐尔克泽在补时阶段替补登场后进球，帕特里克·多尔古则头球扳平比分。

多尔古替补登场后影响比赛结果

多尔古在第66分钟替换迪奥戈·达洛特登场。他助攻齐尔克泽破门，并打进了为曼联带来平局的进球。BBC体育给他的表现打了10分中的8分，这是曼彻斯特球队球员中的最高评分。

在曼联首发球员中，布鲁诺·费尔南德斯和马特乌斯·库尼亚获得了最高评分，均为7分。费尔南德斯罚进点球，而库尼亚带球突入对方禁区导致点球被判罚。尤里·蒂勒曼斯打进了自己为曼联效力的首粒进球，在比赛的一个回合中扳平了比分。

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阿斯顿维拉的进球和球员评分

阿斯顿维拉凭借阿利松在第一分钟的射门取得领先。尼古拉斯·杰克逊在曼联门将森内·拉门斯未能接住约翰·麦金的射门后破门。麦金本人罚进点球，莱昂·戈雷茨卡则打进客队第四球。

BBC体育给阿利松本场比赛打了8分：除了早早取得进球外，他还在下半场开始时赢得一个点球，并创造了球队的第二粒进球。维拉阵中的维克托·林德洛夫、伊恩·马特森、布巴卡尔·卡马拉、麦金、戈雷茨卡和杰克逊均获得7分。客队门将锡安·铃木做出了几次重要扑救，其中包括扑出库尼亚的射门，但在曼联的迟到进球中出现失误。

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