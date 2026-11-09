Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jego propozycja dla szefa Ultimate Fighting Championship, Dany White’a, aby objął stanowisko rzecznika prasowego Białego Domu, była żartem. W niedzielę Trump powiedział dziennikarzom, że White’owi podoba się ten pomysł, jednak nazwał propozycję małym żartem.

Spotkanie w Waszyngtonie

Jak informuje BBC News, White ma przyjechać do Waszyngtonu w poniedziałek i spotkać się z prezydentem. Trump powiedział, że szef UFC odwiedzi go z innych powodów.

W sobotę Trump opublikował wpis na Truth Social, w którym napisał, że zaproponował White’owi stanowisko rzecznika prasowego i wezwał go do przyjęcia oferty. Prezydent oświadczył również, że chciałby widzieć wśród swoich doradców obecnych i byłych zawodników mieszanych sztuk walki.

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Tego samego dnia White potwierdził, że planuje spotkać się z Trumpem w poniedziałek, ale nie odpowiedział, czy przyjmie stanowisko. Powiedział, że ma już dużo pracy.

Wakat na stanowisku rzecznika prasowego

Stanowisko rzecznika prasowego Białego Domu pozostaje nieobsadzone od października, kiedy Katie Zacharia odeszła z niego po niespełna pięciu dniach pracy. Zastąpiła Karoline Leavitt, która pełniła tę funkcję od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa.

Dana White kieruje UFC, ligą Power Slap oraz niedawno uruchomioną firmą promocyjną Zuffa Boxing. Zasiada również w radzie dyrektorów Meta. White wspierał kampanie prezydenckie Trumpa podczas republikańskich konwencji krajowych w 2016, 2020 i 2024 roku, a także wystąpił na scenie podczas przemówienia Trumpa po jego zwycięstwie w wyborach w 2024 roku.

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