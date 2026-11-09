Президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение главе Ultimate Fighting Championship Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома было шуткой. В воскресенье Трамп сказал журналистам, что Уайту нравится эта идея, однако назвал предложение небольшой шуткой.

Встреча в Вашингтоне

Как сообщает BBC News, Уайт должен приехать в Вашингтон в понедельник и встретиться с президентом. Трамп сказал, что глава UFC посетит его по другим причинам.

В субботу Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором написал, что предложил Уайту должность пресс-секретаря и призвал его согласиться. Президент также заявил, что хотел бы видеть среди своих помощников нынешних и бывших бойцов смешанных единоборств.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В тот же день Уайт подтвердил, что планирует встретиться с Трампом в понедельник, но не ответил, согласится ли он на должность. Он сказал, что у него уже много работы.

Вакансия пресс-секретаря

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной с октября, когда Кэти Захария покинула ее менее чем через пять дней работы. Она сменила Каролин Ливитт, которая занимала эту должность с начала второго президентского срока Трампа.

Дана Уайт руководит UFC, лигой Power Slap и недавно запущенной промоутерской компанией Zuffa Boxing. Он также входит в совет директоров Meta. Уайт поддерживал президентские кампании Трампа на республиканских национальных конвенциях 2016, 2020 и 2024 годов и выступил на сцене во время речи Трампа после его победы на выборах 2024 года.

Читай нас в