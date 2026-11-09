美国总统唐纳德·特朗普表示，他提议终极格斗冠军赛负责人达纳·怀特担任白宫新闻秘书一职是在开玩笑。周日，特朗普对记者说，怀特喜欢这个想法，但称这一提议只是一个小玩笑。

在华盛顿会面

据BBC News报道，怀特将于周一前往华盛顿并与总统会面。特朗普表示，这位UFC负责人将因其他原因来见他。

周六，特朗普在Truth Social上发布帖子，写道他已向怀特提供新闻秘书一职，并敦促他接受。总统还表示，他希望在助手中看到现役和退役的综合格斗选手。

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同一天，怀特确认他计划于周一与特朗普会面，但没有回答是否会接受该职位。他表示自己已经有很多工作。

新闻秘书职位空缺

白宫新闻秘书一职自10月以来一直空缺，当时凯蒂·扎哈里亚上任不足五天便离职。她接替了卡罗琳·莱维特，后者自特朗普第二个总统任期开始以来一直担任这一职位。

达纳·怀特管理UFC、Power Slap联盟以及近期成立的推广公司Zuffa Boxing。他还是Meta董事会成员。怀特在2016年、2020年和2024年共和党全国代表大会上支持特朗普的总统竞选，并在特朗普赢得2024年大选后的演讲期间登台。

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