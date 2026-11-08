Дарраг Бернс забил свой первый гол за «Дерри Сити» в финале Кубка FAI на стадионе «Авива» и принёс команде седьмую победу в турнире. Полузащитник отличился низовым ударом на 69-й минуте матча против «Уотерфорда», сообщает BBC Sport.

Гол перед заменой

24-летний Бернс присоединился к «Дерри Сити» в июле. Он рассказал, что перед решающим эпизодом увидел подготовку к замене и мысленно просил себя создать что-то опасное. Футболист отметил, что забить первый мяч за клуб именно в финале на «Авиве» было лучшим возможным сценарием.

По словам Бернса, до гола он не наносил ударов в матче. Игрок сместился с мячом в центр, обыграл соперника финтом и отправил мяч в сетку. Он также назвал сезон непростым для команды, но отметил, что в начале кампании клуб был бы доволен таким итогом.

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Трофей для капитана

Капитан «Дерри Сити» Майкл Даффи выиграл Кубок FAI в пятый раз: дважды с «Дандолком» и трижды с родным клубом. Он назвал этот успех лучшим ощущением в своей футбольной карьере и сказал, что впервые завоевал трофей в качестве капитана «Дерри Сити».

«Дерри Сити» завершил сезон на пятом месте в Премьер-дивизионе после кампании, во время которой в августе клуб покинул тренер Тирнан Линч. По словам Даффи, победа в Кубке FAI также обеспечила команде путёвку в Лигу Европы сезона 2027–28.

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