Nscale может отложить листинг на $35 млрд — Channel NewsAsia

В Великобритании облачный провайдер Nscale, которого поддерживает производитель чипов Nvidia, рассматривает возможность отложить листинг на фондовом рынке стоимостью $35 млрд. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на The Telegraph.

Возможный перенос IPO

Руководители девелопера дата-центров оценивают, стоит ли приостановить подготовку к выходу на биржу до следующего года. Nscale не предоставила Reuters комментарий вне обычного рабочего времени.

Контракт с Microsoft

Сообщение появилось через несколько дней после того, как Reuters написал, что Microsoft отказалась от опции расширить действующее соглашение с Nscale об аренде дополнительных вычислительных мощностей в дата-центре в Техасе.

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Планы компании

Лондонская Nscale подала заявку на первичное публичное размещение акций в сентябре. Тогда компания стремилась привлечь около $3,5 млрд финансирования, включая $2 млрд от Nvidia. Nscale планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NSCL.

Параллельно Anthropic продвигает собственные планы листинга: во вторник она подала обновлённый проспект IPO, рассчитывая на оценку до $1,4 трлн.

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