W Wielkiej Brytanii wspierany przez producenta chipów Nvidia dostawca usług chmurowych Nscale rozważa odłożenie debiutu giełdowego o wartości 35 mld dolarów. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na The Telegraph.

Możliwe przesunięcie IPO

Kierownictwo dewelopera centrów danych ocenia, czy wstrzymać przygotowania do wejścia na giełdę do przyszłego roku. Nscale nie udzieliła Reutersowi komentarza poza zwykłymi godzinami pracy.

Kontrakt z Microsoftem

Informacja pojawiła się kilka dni po tym, jak Reuters napisał, że Microsoft zrezygnował z opcji rozszerzenia obowiązującej umowy z Nscale dotyczącej wynajmu dodatkowej mocy obliczeniowej w centrum danych w Teksasie.

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Plany spółki

Londyńska Nscale złożyła wniosek o pierwszą ofertę publiczną we wrześniu. Wówczas spółka dążyła do pozyskania około 3,5 mld dolarów finansowania, w tym 2 mld dolarów od Nvidii. Nscale planuje notowanie akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod tickerem NSCL.

Równolegle Anthropic realizuje własne plany debiutu giełdowego: we wtorek złożyła zaktualizowany prospekt IPO, licząc na wycenę do 1,4 bln dolarów.

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