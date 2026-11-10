Nscale може відкласти лістинг на $35 млрд — Channel NewsAsia

У Великій Британії хмарний провайдер Nscale, який підтримує виробник чипів Nvidia, розглядає можливість відкласти лістинг на фондовому ринку вартістю $35 млрд. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на The Telegraph.

Можливе перенесення IPO

Керівники девелопера дата-центрів оцінюють, чи варто призупинити підготовку до виходу на біржу до наступного року. Nscale не надала Reuters коментаря поза межами звичайного робочого часу.

Контракт із Microsoft

Повідомлення з’явилося через кілька днів після того, як Reuters написав, що Microsoft відмовилася від опції розширити чинну угоду з Nscale щодо оренди додаткових обчислювальних потужностей у дата-центрі в Техасі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Плани компанії

Лондонська Nscale подала заявку на первинне публічне розміщення акцій у вересні. Тоді компанія прагнула залучити близько $3,5 млрд фінансування, зокрема $2 млрд від Nvidia. Nscale планує розмістити акції на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером NSCL.

Паралельно компанія Anthropic просуває власні плани лістингу: у вівторок вона подала оновлений проспект IPO, розраховуючи на оцінку до $1,4 трлн.

Читай нас у