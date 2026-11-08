达拉赫·伯恩斯在阿维瓦球场举行的FAI杯决赛中打入加盟德里城后的首粒进球，帮助球队第七次赢得这项赛事冠军。据BBC体育报道，这名中场在对阵沃特福德的比赛第69分钟以一记低射破门。

换人前的进球

24岁的伯恩斯于7月加盟德里城。他表示，在决定性时刻前，他看到球队正准备换人，并在心里告诉自己要创造一些威胁。这名球员指出，在阿维瓦球场的决赛中打入自己为俱乐部效力的首球，是最理想的情景。

伯恩斯表示，在进球前他在比赛中还没有射门。这名球员带球向中路移动，用假动作晃过对手后将球送入网内。他还称这个赛季对球队并不容易，但表示在赛季初，俱乐部会对这样的结果感到满意。

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献给队长的奖杯

德里城队长迈克尔·达菲第五次赢得FAI杯：两次随邓多克夺冠，三次随自己的家乡俱乐部夺冠。他称这次成功是自己足球生涯中最美妙的感受，并表示这是他首次以德里城队长身份赢得这座奖杯。

德里城在本赛季的超级联赛中排名第五，期间主教练蒂尔南·林奇于8月离开俱乐部。达菲表示，赢得FAI杯也确保球队获得2027–28赛季欧联杯参赛资格。

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