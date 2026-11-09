通用汽车将于12月中旬在欧洲市场为凯迪拉克电动跨界车推出Super Cruise驾驶辅助系统。该系统将适用于2025款凯迪拉克Optiq，以及2026款Lyriq和Vistiq。正如InsideEVs报道，该系统将在欧洲16个国家超过18万公里的兼容道路上运行。

首批推出国家

德国、法国和瑞士被列为首批启用Super Cruise的欧洲国家。该系统使用基于激光雷达预先创建的道路数据、GPS信息、实时摄像头、雷达和自适应巡航控制。

Super Cruise已在美国、加拿大、中国和韩国推出。通用汽车表示，在欧洲推出前，公司进行了测试、核验了该地区的路线，并根据欧洲要求和道路条件对软件进行了调整。

驾驶员必须掌控情况

根据美国汽车工程师学会的分类，该系统属于第二级自动化。它不会使车辆实现完全自动驾驶：驾驶员必须始终关注道路，并随时准备接管控制。

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当Super Cruise启用时，方向盘上会亮起一条绿色灯带。该系统无需驾驶员握住方向盘或踩踏踏板，即可让车辆保持在车道内，并与前方车辆保持距离。它还可以变换车道，但驾驶员必须通过开启转向灯来发起该操作。

该功能可在兼容的高速公路和分隔式道路上以最高130公里/小时的速度使用，包括在频繁停车的密集交通中。凯迪拉克导航系统集成了Google Maps，其中将显示适合使用Super Cruise的道路，以及无需握住方向盘即可行驶的路线比例。

通用汽车的数据显示，自2017年首次推出以来，Super Cruise已实现超过10亿英里的免手扶方向盘行驶。在北美，约有75万辆汽车支持该系统。

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