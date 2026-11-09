General Motors w połowie grudnia wprowadzi na europejski rynek system wspomagania kierowcy Super Cruise dla elektrycznych crossoverów Cadillaca. Będzie on dostępny dla Cadillaca Optiq z roku modelowego 2025, a także Lyriqa i Vistiqa z roku modelowego 2026. Jak informuje InsideEVs, system będzie działać na ponad 180 tys. kilometrów kompatybilnych dróg w 16 krajach Europy.

Pierwsze kraje uruchomienia

Wśród pierwszych europejskich krajów, w których zacznie działać Super Cruise, wymieniono Niemcy, Francję i Szwajcarię. System wykorzystuje wcześniej przygotowane dane o drogach oparte na lidarze, informacje GPS, kamery działające w czasie rzeczywistym, radary oraz adaptacyjny tempomat.

Super Cruise jest już dostępny w USA, Kanadzie, Chinach i Korei Południowej. GM zaznacza, że przed uruchomieniem systemu w Europie przeprowadził testy, weryfikację tras w regionie oraz wprowadził zmiany w oprogramowaniu z uwzględnieniem europejskich wymogów i warunków drogowych.

Kierowca musi kontrolować sytuację

System należy do drugiego poziomu automatyzacji według klasyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji. Nie czyni on samochodu w pełni autonomicznym: kierowca musi stale obserwować drogę i być gotowy do przejęcia kontroli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gdy Super Cruise jest aktywny, na kierownicy zapala się zielony pasek świetlny. System utrzymuje samochód na pasie ruchu i zachowuje odstęp od pojazdu jadącego z przodu bez konieczności trzymania kierownicy czy naciskania pedałów. Może również zmieniać pas ruchu, jednak kierowca musi zainicjować manewr, włączając kierunkowskaz.

Z funkcji będzie można korzystać na kompatybilnych autostradach i drogach z rozdzielonymi jezdniami przy prędkości do 130 km/h, w tym w gęstym ruchu z częstymi zatrzymaniami. Z nawigacją Cadillaca zintegrowano Google Maps, gdzie będą wyświetlane drogi odpowiednie dla Super Cruise oraz część trasy, którą można pokonać bez trzymania kierownicy.

Według GM od debiutu w 2017 roku Super Cruise umożliwił przejechanie ponad 1 mld mil bez trzymania kierownicy. W Ameryce Północnej jest około 750 tys. samochodów obsługujących ten system.

Czytaj nas na