General Motors в середине декабря выведет на европейский рынок систему помощи водителю Super Cruise для электрических кроссоверов Cadillac. Она будет доступна для Cadillac Optiq 2025 модельного года, а также Lyriq и Vistiq 2026 модельного года. Как сообщает InsideEVs, система будет работать более чем на 180 тыс. километров совместимых дорог в 16 странах Европы.

Первые страны запуска

Среди первых европейских стран, где заработает Super Cruise, названы Германия, Франция и Швейцария. Система использует заранее созданные данные о дорогах на основе лидара, информацию GPS, камеры реального времени, радары и адаптивный круиз-контроль.

Super Cruise уже доступна в США, Канаде, Китае и Южной Корее. GM отмечает, что перед запуском в Европе провела испытания, проверку маршрутов в регионе и внесла изменения в программное обеспечение с учетом европейских требований и дорожных условий.

Водитель должен контролировать ситуацию

Система относится ко второму уровню автоматизации по классификации Общества автомобильных инженеров. Она не делает автомобиль полностью автономным: водитель должен постоянно следить за дорогой и быть готовым взять управление на себя.

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Когда Super Cruise активна, на руле загорается зеленая световая полоса. Система удерживает автомобиль в полосе движения и поддерживает дистанцию до машины впереди без необходимости держать руль или нажимать педали. Она также может менять полосу движения, однако водитель должен инициировать маневр включением указателя поворота.

Функцию можно будет использовать на совместимых автомагистралях и дорогах с разделенными проезжими частями на скорости до 130 км/ч, в том числе в плотном движении с частыми остановками. В навигацию Cadillac интегрированы Google Maps, где будут отображаться дороги, пригодные для использования Super Cruise, и доля маршрута, которую можно проехать без удержания руля.

По данным GM, с момента дебюта в 2017 году Super Cruise обеспечила более 1 млрд миль поездок без удержания руля. В Северной Америке насчитывается около 750 тыс. автомобилей с поддержкой этой системы.

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