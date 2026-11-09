德国养老金或将在2027年上涨4.1%——The Local Germany

德国法定养老金支付金额可能从2027年7月1日起上涨约4.1%。这将涉及超过2100万名此类养老金领取者：养老金为1000欧元时，每月增加金额约为41欧元，The Local Germany报道。

最终数值将在3月确定

该预测基于最新的政府养老保险制度报告草案。最终的指数调整幅度将在2027年3月、获得更多数据后计算，并于7月生效。

初步估计可能会发生变化。2026年实施的养老金上调最初预测为3.7%，但实际涨幅为4.24%。目前4.1%的估计也低于此前4.4%的预测。

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雇员和雇主缴费将增加

德国每年对养老金的调整与工资变化密切相关。计算时还会考虑养老金价值、养老金水平以及所谓的可持续性因素，该因素反映缴费者与退休人员之间的比例。

与此同时，2027年国家养老金制度的缴费率预计为总收入的18.6%。报告草案预测，该比例将在2028年升至19.7%，并在2040年升至21%。更高的扣缴额将影响共同缴纳费用的雇员和雇主。

在德国，目前的劳动者在很大程度上为当前退休人员的支付提供资金。随着人口老龄化以及婴儿潮一代退休，养老金领取者人数相对于缴费者人数正在增加。到2031年，养老金水平，即标准养老金与平均收入之比，不得低于48%。

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