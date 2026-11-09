В Германии выплаты по государственной пенсии могут вырасти примерно на 4,1% с 1 июля 2027 года. Это коснётся более 21 миллиона получателей таких пенсий: при пенсии в 1 000 евро ежемесячная прибавка составила бы около 41 евро, сообщает The Local Germany.

Окончательный показатель определят в марте

Прогноз основан на последнем проекте правительственного отчёта о системе пенсионного страхования. Окончательный размер индексации рассчитают в марте 2027 года, когда будут доступны дополнительные данные, после чего он вступит в силу в июле.

Предварительные оценки могут меняться. Увеличение пенсий, введённое в 2026 году, первоначально прогнозировали на уровне 3,7%, однако фактическое повышение составило 4,24%. Нынешняя оценка в 4,1% также ниже предыдущего прогноза в 4,4%.

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Взносы работников и работодателей будут расти

Ежегодная корректировка пенсий в Германии тесно связана с изменениями заработных плат. При расчёте также учитываются стоимость пенсии, уровень пенсии и так называемый фактор устойчивости, который отражает соотношение между плательщиками взносов и пенсионерами.

В то же время ставку взноса в государственную пенсионную систему в 2027 году ожидают на уровне 18,6% валового дохода. В проекте отчёта прогнозируется её повышение до 19,7% в 2028 году и до 21% в 2040 году. Более высокие отчисления затронут работников и работодателей, которые совместно уплачивают взносы.

В Германии работающие в настоящее время граждане в основном финансируют выплаты нынешним пенсионерам. По мере старения населения и выхода на пенсию поколения беби-бумеров число получателей пенсий растёт относительно числа плательщиков взносов. До 2031 года уровень пенсии, то есть соотношение стандартной пенсии со средним заработком, не должен опускаться ниже 48%.

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