W Niemczech świadczenia z państwowej emerytury mogą wzrosnąć o około 4,1% od 1 lipca 2027 roku. Dotyczyłoby to ponad 21 milionów odbiorców takich emerytur: przy emeryturze w wysokości 1 000 euro miesięczna podwyżka wyniosłaby około 41 euro, informuje The Local Germany.

Ostateczny wskaźnik zostanie ustalony w marcu

Prognoza opiera się na najnowszym projekcie rządowego raportu dotyczącego systemu ubezpieczeń emerytalnych. Ostateczna wysokość waloryzacji zostanie obliczona w marcu 2027 roku, gdy dostępne będą dodatkowe dane, po czym wejdzie w życie w lipcu.

Wstępne szacunki mogą się zmieniać. Podwyżkę emerytur wprowadzoną w 2026 roku początkowo prognozowano na 3,7%, jednak faktyczny wzrost wyniósł 4,24%. Obecny szacunek na poziomie 4,1% jest również niższy od wcześniejszej prognozy wynoszącej 4,4%.

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Składki pracowników i pracodawców będą rosły

Coroczna korekta emerytur w Niemczech jest ściśle związana ze zmianami wynagrodzeń. Przy obliczeniach uwzględnia się także wartość emerytury, poziom emerytur oraz tak zwany współczynnik stabilności, który odzwierciedla stosunek między płatnikami składek a emerytami.

Jednocześnie oczekuje się, że stawka składki do państwowego systemu emerytalnego w 2027 roku wyniesie 18,6% dochodu brutto. Projekt raportu przewiduje jej wzrost do 19,7% w 2028 roku i do 21% w 2040 roku. Wyższe potrącenia dotkną pracowników i pracodawców, którzy wspólnie opłacają składki.

W Niemczech obecni pracownicy w dużej mierze finansują świadczenia dla obecnych emerytów. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa i przechodzeniem na emeryturę pokolenia baby boomers liczba odbiorców emerytur rośnie w stosunku do liczby płatników składek. Do 2031 roku poziom emerytur, czyli stosunek standardowej emerytury do średnich zarobków, nie może spaść poniżej 48%.

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