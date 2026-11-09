波兰反对派政治人士兹比格涅夫·泽布罗出席了在美国佛罗里达州海湖庄园举行的CPAC晚宴。美国总统唐纳德·特朗普在活动上发表了讲话，Notes from Poland报道。

与保守派广播机构TV Republika有关联的网站Blask Online发布了泽布罗在活动现场的照片。照片显示，这名政治人士正在用餐，并与英国前首相利兹·特拉斯交谈。波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基的顾问尼科德姆·拉洪也参加了活动，他被列为演讲嘉宾之一。

佛罗里达州的CPAC活动

CPAC在海湖庄园举办了“静修会和晚宴”。该组织还举办保守派政治力量年度会议，并与特朗普关系密切。晚宴门票价格起价为2500美元，VIP入场资格最高为7500美元。

泽布罗是民族保守派法律与公正党（PiS）副领袖，该党是波兰主要反对党力量。2015年至2023年，他在由PiS领导的政府中担任司法部长。

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波兰的引渡请求

去年，波兰检察官表示，计划以26项罪名起诉泽布罗，其中包括领导犯罪集团以及批准非法采购Pegasus间谍软件。消息来源称，Pegasus被用于监视PiS的一些政治对手。泽布罗否认有任何不当行为，并称该程序是现任当局的政治报复。

在波兰议会批准取消其议员豁免权时，泽布罗已经前往匈牙利，并于2025年12月在那里获得政治庇护。5月，他离开匈牙利并飞往美国。7月，波兰国家检察院向美国当局提出拘留并引渡该政治人士的请求；10月底，该机构表示尚未收到美国的答复。

波兰司法部长兼总检察长瓦尔德马尔·茹雷克在评论已公布的照片时，表示希望美国能在泽布罗引渡案中与波兰司法部门合作。

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