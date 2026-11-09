Польский оппозиционный политик Збигнев Зёбро посетил гала-вечер CPAC в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, США. На мероприятии выступил президент США Дональд Трамп, сообщает Notes from Poland.

Фотографии Зёбро на мероприятии опубликовал сайт Blask Online, связанный с консервативным вещателем TV Republika. На снимках политик ужинает и разговаривает с бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. В мероприятии также участвовал советник президента Польши Кароля Навроцкого Никодем Рахонь, который был заявлен среди спикеров.

Мероприятие CPAC во Флориде

CPAC провела в Мар-а-Лаго «ретрит и гала-вечер». Организация также проводит ежегодную конференцию консервативных политических сил и имеет тесные связи с Трампом. Стоимость билетов на гала-вечер начиналась от 2,5 тыс. долларов, а VIP-доступ стоил до 7,5 тыс. долларов.

Зёбро является заместителем лидера национал-консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), главной оппозиционной силы Польши. В 2015–2023 годах он занимал должность министра юстиции в правительстве, возглавляемом PiS.

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Запрос Польши об экстрадиции

В прошлом году польские прокуроры заявили о намерении предъявить Зёбро обвинения по 26 преступлениям, в том числе в руководстве преступной группой и одобрении незаконной закупки шпионского программного обеспечения Pegasus. По данным источника, Pegasus использовали для слежки за некоторыми политическими оппонентами PiS. Зёбро отрицает любые правонарушения и называет производство политической местью нынешних властей.

К моменту, когда парламент Польши одобрил снятие с него депутатской неприкосновенности, Зёбро уже уехал в Венгрию, где в декабре 2025 года получил политическое убежище. В мае он покинул Венгрию и вылетел в США. В июле Национальная прокуратура Польши направила американским властям запрос о задержании и экстрадиции политика, а в конце октября заявила, что ответа от США пока не поступало.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек, комментируя опубликованные фотографии, выразил надежду на сотрудничество США с польским правосудием по делу об экстрадиции Зёбро.

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