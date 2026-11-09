Polski polityk opozycyjny Zbigniew Ziobro uczestniczył w gali CPAC w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie w USA. Na wydarzeniu przemawiał prezydent USA Donald Trump, informuje Notes from Poland.

Zdjęcia Ziobry z wydarzenia opublikował serwis Blask Online, powiązany z konserwatywnym nadawcą TV Republika. Na fotografiach polityk je i rozmawia z byłą premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. W wydarzeniu uczestniczył również doradca prezydenta Polski Karola Nawrockiego, Nikodem Rachoń, który został wymieniony wśród prelegentów.

Wydarzenie CPAC na Florydzie

CPAC zorganizowało w Mar-a-Lago „retreat i galę”. Organizacja organizuje również doroczną konferencję konserwatywnych sił politycznych i ma bliskie związki z Trumpem. Ceny biletów na galę zaczynały się od 2,5 tys. dolarów, a dostęp VIP kosztował do 7,5 tys. dolarów.

Ziobro jest zastępcą lidera narodowo-konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), głównej siły opozycyjnej w Polsce. W latach 2015–2023 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości w rządzie kierowanym przez PiS.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wniosek Polski o ekstradycję

W ubiegłym roku polscy prokuratorzy oświadczyli, że zamierzają postawić Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania grupą przestępczą i zatwierdzenia nielegalnego zakupu oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Według źródła Pegasus był wykorzystywany do śledzenia niektórych politycznych przeciwników PiS. Ziobro zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom i nazywa postępowanie polityczną zemstą obecnych władz.

Zanim polski parlament zatwierdził uchylenie jego immunitetu poselskiego, Ziobro wyjechał już na Węgry, gdzie w grudniu 2025 roku otrzymał azyl polityczny. W maju opuścił Węgry i poleciał do USA. W lipcu Prokuratura Krajowa Polski skierowała do władz USA wniosek o zatrzymanie i ekstradycję polityka, a pod koniec października oświadczyła, że odpowiedź ze Stanów Zjednoczonych jeszcze nie nadeszła.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek, komentując opublikowane zdjęcia, wyraził nadzieję na współpracę USA z polskim wymiarem sprawiedliwości w sprawie ekstradycji Ziobry.

Czytaj nas na