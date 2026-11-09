Зьобро відвідав гала-вечір у Мар-а-Лаго у США — Notes from Poland

Польський опозиційний політик Збігнєв Зьобро відвідав гала-вечір CPAC у резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида, США. На заході виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє Notes from Poland.

Фотографії Зьобра на заході опублікував сайт Blask Online, пов’язаний із консервативним мовником TV Republika. На знімках політик вечеряє та розмовляє з колишньою прем’єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс. У заході також брав участь радник президента Польщі Кароля Навроцького Нікодем Рахонь, якого заявили серед спікерів.

Захід CPAC у Флориді

CPAC провела в Мар-а-Лаго «ретрит і гала-вечір». Організація також проводить щорічну конференцію консервативних політичних сил і має тісні зв’язки з Трампом. Вартість квитків на гала-вечір починалася від 2,5 тис. доларів, а VIP-доступ коштував до 7,5 тис. доларів.

Зьобро є заступником лідера націонал-консервативної партії «Право і справедливість» (PiS), головної опозиційної сили Польщі. У 2015–2023 роках він обіймав посаду міністра юстиції в уряді, очолюваному PiS.

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Запит Польщі про екстрадицію

Торік польські прокурори заявили про намір висунути Зьобру обвинувачення за 26 злочинами, зокрема у керівництві злочинною групою та схваленні незаконної закупівлі шпигунського програмного забезпечення Pegasus. За даними джерела, Pegasus використовували для стеження за деякими політичними опонентами PiS. Зьобро заперечує будь-які правопорушення та називає провадження політичною помстою чинної влади.

На момент, коли парламент Польщі схвалив зняття з нього депутатського імунітету, Зьобро вже виїхав до Угорщини, де в грудні 2025 року отримав політичний притулок. У травні він залишив Угорщину та вилетів до США. У липні Національна прокуратура Польщі направила американській владі запит про затримання й екстрадицію політика, а наприкінці жовтня заявила, що відповіді від США ще не надходило.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек, коментуючи оприлюднені фотографії, висловив сподівання на співпрацю США з польським правосуддям у справі екстрадиції Зьобра.

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