Jindal和Arvedi提交收购AdI集团的竞标书——ANSA English

在意大利，印度公司Jindal和意大利公司Arvedi已提交具有约束力的竞标书，拟收购原ILVA集团，该集团现名为Acciaierie d’Italia（AdI）。据ANSA English报道，国家任命的管理人已在午夜截止期限前收到两份报价。

有关生产设施的报价

管理人表示，两份报价均涉及收购所有仍在运营的生产设施。AdI的主要业务集中在塔兰托的大型钢铁厂。该集团还拥有位于意大利其他地区的企业，包括热那亚和诺维利古雷。

意大利政府正在为这家多年来一直面临经济困难以及影响当地居民健康的污染问题的企业寻找买家。2024年初，在ArcelorMittal对该集团的所有权因争议而终止后，AdI被置于国家控制的管理之下。

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未收到其他报价

由钢铁联合会Federacciai牵头、此前曾表示有意收购塔兰托工厂的意大利企业财团没有提交竞标书。美国私募投资集团Flacks也未在规定期限内提出报价。据该通讯社消息人士称，Flacks只有在与意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼会面后才准备提交竞标书。

上周，根据一项法院裁决，塔兰托工厂的炉窑被关闭。该裁决与一个家长协会成员及一名患有罕见基因突变的儿童基于健康考虑提交的申请有关。这一裁决使该企业的未来、其脱碳和转向电力生产的计划，以及数千名工厂员工和供应商的就业前景都变得极其不确定。

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