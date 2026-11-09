В Италии индийская компания Jindal и итальянская Arvedi подали обязывающие заявки на приобретение бывшей группы ILVA, которая сейчас называется Acciaierie d’Italia (AdI). Как сообщает ANSA English, назначенные государством администраторы получили два предложения до истечения установленного на полночь срока.

Предложения по производственным объектам

Администраторы заявили, что оба предложения касаются приобретения всех действующих производственных объектов. Основная деятельность AdI сосредоточена на крупном металлургическом заводе в Таранто. В группу также входят предприятия в других частях Италии, в том числе в Генуе и Нови-Лигуре.

Итальянское правительство ищет покупателя для предприятия, которое годами сталкивается с экономическими трудностями и проблемами загрязнения, затрагивающими здоровье местных жителей. В начале 2024 года AdI передали под контролируемое государством управление после того, как право собственности ArcelorMittal на группу прекратилось на фоне конфликта.

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Другие предложения не поступили

Консорциум итальянских компаний во главе со сталелитейной федерацией Federacciai, который ранее выражал интерес к заводу в Таранто, заявку не подал. Американская частная инвестиционная группа Flacks также не сделала предложения в установленный срок. По данным источников агентства, Flacks готова подать заявку только после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

На прошлой неделе печи завода в Таранто остановили во исполнение судебного решения, связанного с ходатайством, поданным по соображениям здоровья членами ассоциации родителей и ребенком с редкой генетической мутацией. Это решение сделало крайне неопределенными будущее предприятия, его план декарбонизации и перехода на электрическое производство, а также перспективы трудоустройства тысяч работников завода и поставщиков.

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