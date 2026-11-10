Комитет парламента Кипра по иностранным делам должен во вторник рассмотреть законопроект о ратификации соглашения с Францией о статусе вооружённых сил. Документ определяет правила пребывания и деятельности вооружённых сил двух государств на территории друг друга, сообщает Cyprus Mail.

Правовая основа для военных

Соглашение было подписано в Никосии 8 июня министром обороны Кипра Василисом Пальмасом и министром вооружённых сил Франции Катрин Вотрен. Это соглашение о статусе вооружённых сил, или SOFA, регулирующее права и обязанности военнослужащих обеих стран во время их присутствия на территории другого государства.

Документ призван облегчить оперативное сотрудничество, совместные учения и военные развёртывания. Во время подписания Пальмас назвал соглашение важным шагом для укрепления оборонных отношений, основанных на взаимном доверии и общих стратегических интересах.

Вотрен заявила, что Кипр является важным пунктом поддержки французских военных операций в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

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Углубление оборонного сотрудничества

Соглашение стало продолжением стратегического партнёрства, которое президенты Кипра Никос Христодулидис и Франции Эмманюэль Макрон заключили в Париже в декабре 2025 года. Его положения предусматривают углубление взаимодействия в дипломатии, обороне и безопасности.

Французские военные корабли регулярно посещают кипрские порты, а военные двух стран участвуют в совместных учениях. Подразделение 3-го полка морской артиллерии Франции приняло участие в военном параде ко Дню независимости Кипра 1 октября; ранее этот полк был развёрнут на острове в марте 2026 года.

На прошлой неделе Пальмас и Вотрен обсудили в Париже оперативное сотрудничество, европейские оборонные закупки и региональную безопасность. Министерство обороны Франции также подтвердило, что планы закупок Кипра в рамках программы ЕС SAFE включают французские бронемашины Scorpion.

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