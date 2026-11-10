Komisja spraw zagranicznych parlamentu Cypru ma we wtorek rozpatrzyć projekt ustawy o ratyfikacji umowy z Francją dotyczącej statusu sił zbrojnych. Dokument określa zasady pobytu i działalności sił zbrojnych obu państw na terytorium drugiego z nich, informuje Cyprus Mail.

Ramy prawne dla wojskowych

Umowę podpisali w Nikozji 8 czerwca minister obrony Cypru Vasilis Palmas oraz francuska minister sił zbrojnych Catherine Vautrin. Jest to umowa o statusie sił zbrojnych, czyli SOFA, regulująca prawa i obowiązki żołnierzy obu państw podczas ich obecności na terytorium drugiego kraju.

Dokument ma ułatwić współpracę operacyjną, wspólne ćwiczenia i rozmieszczanie wojsk. Podczas podpisania Palmas nazwał umowę ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia relacji obronnych opartych na wzajemnym zaufaniu i wspólnych interesach strategicznych.

Vautrin oświadczyła, że Cypr jest ważnym punktem wsparcia dla francuskich operacji wojskowych we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie.

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Pogłębianie współpracy obronnej

Umowa stanowi kontynuację partnerstwa strategicznego, które prezydenci Cypru Nikos Christodoulides i Francji Emmanuel Macron zawarli w Paryżu w grudniu 2025 roku. Jego postanowienia przewidują pogłębienie współpracy w dyplomacji, obronności i bezpieczeństwie.

Francuskie okręty wojenne regularnie zawijają do cypryjskich portów, a wojskowi obu krajów biorą udział we wspólnych ćwiczeniach. Pododdział 3. Pułku Artylerii Morskiej Francji uczestniczył w paradzie wojskowej z okazji Dnia Niepodległości Cypru 1 października; wcześniej pułk ten został rozmieszczony na wyspie w marcu 2026 roku.

W ubiegłym tygodniu Palmas i Vautrin omówili w Paryżu współpracę operacyjną, europejskie zakupy obronne i bezpieczeństwo regionalne. Francuskie Ministerstwo Obrony potwierdziło również, że plany zakupowe Cypru w ramach unijnego programu SAFE obejmują francuskie pojazdy opancerzone Scorpion.

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