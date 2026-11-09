We Włoszech indyjska firma Jindal i włoska Arvedi złożyły wiążące oferty nabycia dawnej grupy ILVA, obecnie noszącej nazwę Acciaierie d’Italia (AdI). Jak podaje ANSA English, wyznaczeni przez państwo administratorzy otrzymali dwie oferty przed upływem terminu wyznaczonego na północ.

Oferty dotyczące zakładów produkcyjnych

Administratorzy oświadczyli, że obie oferty dotyczą nabycia wszystkich działających zakładów produkcyjnych. Główna działalność AdI koncentruje się w dużej hucie stali w Taranto. Do grupy należą także zakłady w innych częściach Włoch, w tym w Genui i Novi Ligure.

Włoski rząd szuka nabywcy dla przedsiębiorstwa, które od lat zmaga się z trudnościami gospodarczymi oraz problemami z zanieczyszczeniem wpływającymi na zdrowie lokalnych mieszkańców. Na początku 2024 roku AdI przekazano pod kontrolowane przez państwo zarządzanie po tym, jak własność grupy przez ArcelorMittal zakończyła się w atmosferze sporu.

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Inne oferty nie wpłynęły

Konsorcjum włoskich firm kierowane przez federację hutniczą Federacciai, które wcześniej wyrażało zainteresowanie zakładem w Taranto, nie złożyło oferty. Amerykańska prywatna grupa inwestycyjna Flacks również nie złożyła oferty w wyznaczonym terminie. Według źródeł agencji Flacks jest gotowa złożyć ofertę dopiero po spotkaniu z premierką Włoch Giorgią Meloni.

W ubiegłym tygodniu piece w zakładzie w Taranto zostały zatrzymane w wykonaniu orzeczenia sądu związanego z wnioskiem złożonym ze względów zdrowotnych przez członków stowarzyszenia rodziców oraz dziecko z rzadką mutacją genetyczną. Decyzja ta sprawiła, że przyszłość przedsiębiorstwa, jego plan dekarbonizacji i przejścia na produkcję elektryczną, a także perspektywy zatrudnienia tysięcy pracowników zakładu i dostawców stały się skrajnie niepewne.

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