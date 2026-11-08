Darragh Burns strzelił swojego pierwszego gola dla Derry City w finale Pucharu FAI na stadionie Aviva, zapewniając drużynie siódme zwycięstwo w tych rozgrywkach. Pomocnik zdobył bramkę płaskim strzałem w 69. minucie meczu z Waterford, informuje BBC Sport.

Gol przed zmianą

24-letni Burns dołączył do Derry City w lipcu. Powiedział, że przed decydującym momentem zobaczył przygotowania do zmiany i w myślach prosił siebie, by stworzyć coś groźnego. Piłkarz zaznaczył, że zdobycie pierwszej bramki dla klubu właśnie w finale na Aviva było najlepszym możliwym scenariuszem.

Według Burnsa przed zdobyciem gola nie oddał w meczu żadnego strzału. Zawodnik przesunął się z piłką do środka, zwiódł rywala i trafił do siatki. Nazwał również sezon trudnym dla drużyny, ale zaznaczył, że na początku kampanii klub byłby zadowolony z takiego wyniku.

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Trofeum dla kapitana

Kapitan Derry City Michael Duffy wygrał Puchar FAI po raz piąty: dwa razy z Dundalk i trzy razy z klubem ze swojego rodzinnego miasta. Nazwał ten sukces najlepszym uczuciem w swojej piłkarskiej karierze i powiedział, że po raz pierwszy zdobył trofeum jako kapitan Derry City.

Derry City zakończyło sezon na piątym miejscu w Premier Division po kampanii, w trakcie której trener Tiernan Lynch opuścił klub w sierpniu. Według Duffy’ego zwycięstwo w Pucharze FAI zapewniło drużynie także miejsce w Lidze Europy w sezonie 2027–28.

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