Kaizer Chiefs pokonał Siwelele i zagra z Mamelodi Sundowns — TimesLIVE

W Republice Południowej Afryki klub piłkarski Kaizer Chiefs odniósł zwycięstwo po odrobieniu strat nad Siwelele 2:1 w ćwierćfinale Pucharu Carling Knockout. Mecz odbył się na stadionie Peter Mokaba, a dzięki temu wynikowi Kaizer Chiefs zagra na wyjeździe z Mamelodi Sundowns w półfinale, informuje TimesLIVE.

Gol Siwelele i dwa rzuty karne

Na początku spotkania bramkarz Siwelele Jody February nie pozwolił zdobyć bramki Mduduziemu Shabalali, natomiast golkiper Kaizer Chiefs Brandon Petersen zaliczył kilka ważnych interwencji, w tym po strzałach Sphesihle Jezy i Vincenta Pule.

Siwelele otworzyło wynik w 11. minucie: Siyabonga Ndebele głową wykończył dośrodkowanie Manelisiego Mazibuko z rzutu rożnego. W 36. minucie Mfundo Vilakazi wywalczył rzut karny po faulu Pule, jednak Shabalala nie wykorzystał jedenastki. Wkrótce potem Wandile Duba nie wykorzystał okazji z ostrego kąta.

Pod koniec pierwszej połowy sędzia Masixole Bambiso podyktował kolejny rzut karny przeciwko Siwelele, wskazując na faul Ndebele na Shabalali. Duba wykorzystał rzut karny i wyrównał wynik.

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Decydujący gol w 84. minucie

Po przerwie Siwelele dokonało potrójnej zmiany, wprowadzając Njabulo Ngcobo, Cristiana Saile i Shadracka Kobediego za Ndebele, Matthew Marou i Relebogile Mokhuoane. W drugiej połowie obie drużyny miały trudności z dokładnymi podaniami i dłuższym utrzymywaniem piłki.

Zwycięską bramkę dla Kaizer Chiefs zdobył Asanele Velebayi w 84. minucie, dziewięć minut po wejściu na boisko za Shabalalę. Flavio Silva, który w 75. minucie zastąpił Dubę, zaliczył asystę, a Velebayi uderzył z ostrego kąta między nogami bramkarza February'ego. Był to jego pierwszy gol dla Kaizer Chiefs od transferu do klubu w sierpniu ubiegłego roku.

Pary półfinałowe

W drugim półfinale aktualni zdobywcy trofeum zagrają na wyjeździe przeciwko Stellenbosch FC. Zwycięzcy obu meczów awansują do finału turnieju.

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