Kaizer Chiefs击败Siwelele，将对阵Mamelodi Sundowns——TimesLIVE

在南非，足球俱乐部Kaizer Chiefs在Carling Knockout杯四分之一决赛中以2比1逆转战胜Siwelele。比赛在Peter Mokaba体育场举行，凭借这一结果，Kaizer Chiefs将在半决赛客场对阵Mamelodi Sundowns，据TimesLIVE报道。

Siwelele进球与两次点球

比赛开始阶段，Siwelele门将Jody February阻止了Mduduzi Shabalala进球，而Kaizer Chiefs门将Brandon Petersen作出数次关键扑救，其中包括化解Sphesihle Jeza和Vincent Pule的射门。

Siwelele在第11分钟首开纪录：Siyabonga Ndebele头球接应Manelisi Mazibuko开出的角球破门。第36分钟，Mfundo Vilakazi在Pule犯规后赢得点球，但Shabalala未能罚进点球。不久后，Wandile Duba也未能把握住小角度机会。

上半场临近结束时，裁判Masixole Bambiso再次判给Siwelele对手点球，认定Ndebele对Shabalala犯规。Duba罚入点球，将比分扳平。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第84分钟的制胜球

中场休息后，Siwelele进行三人换人，用Njabulo Ngcobo、Cristian Saile和Shadrack Kobedi替下Ndebele、Matthew Marou和Relebogile Mokhuoane。下半场，两队都难以完成准确传球并持续控制皮球。

Kaizer Chiefs的制胜球由Asanele Velebayi在第84分钟打入，他替换Shabalala登场仅九分钟。第75分钟替下Duba的Flavio Silva送出助攻，Velebayi从小角度将球从门将February两腿之间打入。这是他自去年8月加盟俱乐部以来为Kaizer Chiefs打入的首球。

半决赛对阵

另一场半决赛中，卫冕冠军将客场对阵Stellenbosch FC。两场比赛的胜者将晋级赛事决赛。

关注我们在