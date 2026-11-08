Kaizer Chiefs обіграв Siwelele та вийшов на Mamelodi Sundowns — TimesLIVE

У ПАР футбольний клуб Kaizer Chiefs здобув вольову перемогу над Siwelele з рахунком 2:1 у чвертьфіналі Кубка Carling Knockout. Матч відбувся на стадіоні Peter Mokaba, а завдяки цьому результату Kaizer Chiefs у півфіналі зіграє на виїзді проти Mamelodi Sundowns, повідомляє TimesLIVE.

Гол Siwelele та два пенальті

На початку зустрічі воротар Siwelele Jody February не дав забити Mduduzi Shabalala, а голкіпер Kaizer Chiefs Brandon Petersen здійснив кілька важливих сейвів, зокрема після ударів Sphesihle Jeza та Vincent Pule.

Siwelele відкрив рахунок на 11-й хвилині: Siyabonga Ndebele головою замкнув подачу Manelisi Mazibuko з кутового. На 36-й хвилині Mfundo Vilakazi заробив пенальті після фолу Pule, однак Shabalala не реалізував одинадцятиметровий. Невдовзі Wandile Duba не використав нагоду з гострого кута.

Наприкінці першого тайму арбітр Masixole Bambiso призначив ще один пенальті у ворота Siwelele, вказавши на порушення Ndebele проти Shabalala. Duba реалізував удар і зрівняв рахунок.

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Вирішальний м’яч на 84-й хвилині

Після перерви Siwelele зробив потрійну заміну, випустивши Njabulo Ngcobo, Cristian Saile та Shadrack Kobedi замість Ndebele, Matthew Marou і Relebogile Mokhuoane. У другому таймі обидві команди мали труднощі з точними передачами та тривалим контролем м’яча.

Переможний гол Kaizer Chiefs забив Asanele Velebayi на 84-й хвилині, через дев’ять хвилин після виходу на поле замість Shabalala. Flavio Silva, який замінив Duba на 75-й хвилині, віддав результативну передачу, а Velebayi пробив з гострого кута між ногами воротаря February. Це був його перший гол за Kaizer Chiefs після переходу до клубу в серпні минулого року.

Пари півфіналів

У другому півфіналі чинні володарі трофея зіграють у гостях проти Stellenbosch FC. Переможці двох матчів вийдуть до фіналу турніру.

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