Kaizer Chiefs обыграл Siwelele и выйдет на Mamelodi Sundowns — TimesLIVE

В Южной Африке футбольный клуб Kaizer Chiefs одержал волевую победу над Siwelele со счётом 2:1 в четвертьфинале Кубка Carling Knockout. Матч состоялся на стадионе Peter Mokaba, и благодаря этому результату Kaizer Chiefs сыграет на выезде против Mamelodi Sundowns в полуфинале, сообщает TimesLIVE.

Гол Siwelele и два пенальти

В начале встречи вратарь Siwelele Jody February не дал забить Mduduzi Shabalala, а голкипер Kaizer Chiefs Brandon Petersen совершил несколько важных сейвов, в том числе после ударов Sphesihle Jeza и Vincent Pule.

Siwelele открыл счёт на 11-й минуте: Siyabonga Ndebele головой замкнул подачу Manelisi Mazibuko с углового. На 36-й минуте Mfundo Vilakazi заработал пенальти после фола Pule, однако Shabalala не реализовал одиннадцатиметровый. Вскоре Wandile Duba не использовал возможность с острого угла.

В конце первого тайма арбитр Masixole Bambiso назначил ещё один пенальти в ворота Siwelele, указав на нарушение Ndebele против Shabalala. Duba реализовал удар и сравнял счёт.

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Решающий мяч на 84-й минуте

После перерыва Siwelele сделал тройную замену, выпустив Njabulo Ngcobo, Cristian Saile и Shadrack Kobedi вместо Ndebele, Matthew Marou и Relebogile Mokhuoane. Во втором тайме обе команды испытывали трудности с точными передачами и длительным контролем мяча.

Победный гол Kaizer Chiefs забил Asanele Velebayi на 84-й минуте, через девять минут после выхода на поле вместо Shabalala. Flavio Silva, заменивший Duba на 75-й минуте, отдал результативную передачу, а Velebayi пробил с острого угла между ног вратаря February. Это был его первый гол за Kaizer Chiefs после перехода в клуб в августе прошлого года.

Пары полуфиналов

Во втором полуфинале действующие обладатели трофея сыграют в гостях против Stellenbosch FC. Победители двух матчей выйдут в финал турнира.

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